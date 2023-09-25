На базе СмолГУ открыли военный учебный центр

Фото: СмолГУ

На базе СмолГУ открылся военный учебный центр, уточнили в пресс-службе университета.

На учебу поступили 36 человек, которые будут изучать специальность «командир (сержант) мотострелкового отделения». Поступление вели на конкурсной основе. Было подано 58 заявок от желающих.

«Обучение в ВУЦ – это не только теоретическая, но и существенная практическая подготовка. Мы будем использовать для практики базы регионального отделения ДОСААФ и Смоленской академии ПВО имени А.М. Василевского», - добавил начальник военного учебного центра СмолГУ, подполковник Александр Денисов.