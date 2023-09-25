Смоленские повара участвуют в кулинарной битве телеканала «Пятница!»

Фото: «Пятница!»

Повара из Смоленской области стали участниками кастинга на кулинарные поединки шефов Константина Ивлева и Рената Агзамова по телеканалу «Пятница!».

Третий сезон «Битвы шефов» пройдёт в новом интерактивном формате. Главные повара России встретятся на кухонной «борьбе» и соберут свои команды, в том числе с представителями Смоленской области, чтобы найти среди них главный талант страны.

Смоленскую область представляют 37-летний Михаил Никулин из Смоленска и 33-летняя Юлия Чертикова из деревни Хатченки. На кастинг в шоу Юлия принесла казахское национальное блюдо «Сырне из баранины», а Михаил — чизкейк с вишневым кремом в форме сыра камамбер.

Удастся ли Юлии и Михаилу из Смоленской области пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня в 19:00.