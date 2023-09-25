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Смоленская область присоединилась к Неделе ответственного отношения к сердцу, рассказали в региональном дезпдраве.

«Сердце - важнейший орган нашего тела и основа сердечно-сосудистой системы, от состояния которой напрямую зависит здоровье и продолжительность жизни человека. Чем раньше мы начинаем это понимать и заботиться о своем сердце, тем качественнее, активнее и дольше будет наша жизнь», - добавили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Друзья нашего сердца – рациональное питание (фрукты, овощи, зелень, белое мясо, рыба, нерафинированные растительные масла, орехи), нормальный вес (индекс массы тела от 18.5 до 24.5 кг/м2), окружность талии не более 80см у женщин, 94см - у мужчин, здоровые цифры артериального давления (АД) (менее 140/90 мм.рт.ст), полноценный сон (в среднем 7-8 часов), регулярная физическая нагрузка (не менее 150 минут в неделю), питьевой режим для снижения вязкости крови (в среднем 30мл/кг) и профилактические и диспансерные осмотры.

«Работодатели, которые действительно заботятся о своих сотрудниках, всегда могут обратиться в Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, чтобы внедрить в возглавляемых ими коллективах специальную корпоративную здоровьесберегающую программу. Берегите сердце смолоду», - добавили в Центре.