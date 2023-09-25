В честь юбилея планетария смолян приглашают на праздничную программу

Фото: администрация Смоленска

В честь своего юбилея МБУК «Смоленский планетарий имени Ю.А. Гагарина» подготовил для смолян и гостей города праздничную программу под названием «50 лет под счастливой звездой». Она пройдет в грядущую пятницу, 29 сентября.

В программе праздника два блока. «Космическая феерия» (6+) и «Ближе к звездам» (12+).

В программе также примут участие коллективы МБУК «Центр культуры» и МБУ ДО «Центр развития детей и молодежи». Вход – по пригласительным. Справки по телефону: (4812) 38-47-24.