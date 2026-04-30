Анатолий Овсянкин принял участие в проекте «10 вопросов лидеру»

Фото Смоленского городского Совета.

Председатель Смоленского городского Совета, заслуженный врач Российской Федерации Анатолий Овсянкин посетил лицей имени Кирилла и Мефодия города Смоленска.

Анатолий Васильевич познакомился с работой образовательного учреждения, осмотрел современные классы и оснащённые аудитории, посетил общежитие, в котором проживают учащиеся.

Директор, депутат горсовета Ольга Иванова рассказала о достижениях лицея, планах по развитию и построению учебного процесса, сочетающего в себе традиционные методы обучения с современными образовательными технологиями.

«В данный момент в лицее обучается 98 ребят, имеется 28 кабинетов, в том числе специализированных классов. Все учебные аудитории и классы оборудованы специальной техникой и приборами, наглядными пособиями и дидактическими материалами, программными средствами, стационарными и переносными мультимедийными комплексами, инструментами. Для учащихся работают библиотека, столовая, общежитие, актовый зал, имеются спортивные объекты, оборудованные соответствующим инвентарем и техническими средствами», – рассказала Ольга Викторовна.

В рамках лицейского проекта «10 вопросов лидеру» Анатолий Овсянкин встретился с группой одарённых учащихся и рассказал им об этапах своей жизни и хобби: работе в студенческих строительных отрядах, службе в пограничных войсках, первой медицинской практике, научных достижениях, и в целом о сложном пути в профессии – от хирурга до главного врача федерального центра травматологии, главного внештатного травматолога-ортопеда в Центральном федеральном округе. Также Анатолий Васильевич поделился своими увлечениями, которые помогают ему отвлечься от ежедневной работы, а также рассказал об ответственности перед смолянами в качестве депутата и председателя горсовета.

Директор лицея, региональный координатор проекта «Единой России» «Мир возможностей» Ольга Иванова отметила, что в таких разговорах председатель Смоленского городского Совета и главный врач федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования становится для школьников примером возможного яркого успеха, элитарной сдержанности, большой человечности и осознанной ответственности за каждый шаг и каждое слово.

«Было приятно ответить на интересующие ребят вопросы и поделиться жизненным опытом. Надеюсь, что такие встречи с молодёжью станут доброй традицией и ещё больше помогут мне и всему депутатскому корпусу идти в ногу со временем», – подчеркнул Анатолий Овсянкин.