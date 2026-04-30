С 1 мая в «Смоленском Поозерье» изменится график работы вольерного комплекса «Зубринец»

В национальном парке «Смоленское Поозерье» с 1 мая 2026 года меняется режим работы демонстрационного вольерного комплекса «Зубринец», сообщает учреждение.

Посетителей будут принимать ежедневно, кроме понедельника, строго в три сеанса: в 11:00, 14:00 и 17:00. Опоздавших не ждут — придётся дожидаться следующего времени. Понедельник — выходной день.

Ограничения по времени ввели, чтобы зубры не уставали от общения с людьми. После визитов гостей животные отдыхают в просторном вольере.

Стоимость посещения: взрослый билет — 200 рублей, для школьников — 100 рублей, дошкольники — бесплатно. Оплата только наличными на месте. Переводы не принимаются. Каждый посетитель парка (в том числе вольерного комплекса) должен иметь при себе разрешение на посещение. Как его оформить, указано на сайте национального парка.