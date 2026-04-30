При поддержке Смоленской АЭС в Десногорске состоялась акция «Код донора», посвященная Году единства народов России

В городе-спутнике Смоленской АЭС подвели итоги акции «Код донора», состоявшейся в МСЧ-135 ФМБА под эгидой Года единства народов России. Выездной визит специалистов Смоленского центра крови объединил работников атомной станции, подрядных организаций и жителей города, неравнодушных к чужой беде.

«Для меня единство народов заключается, прежде всего, в единении людей самых разных национальностей. Чем больше рассказываем, чем чаще показываем личный пример, тем активнее люди отзываются, вовлекаются в донорское движение, – отметил трижды почетный донор и заведующий трансфузиологическим кабинетом МСЧ-135 Анатолий Снеговой. – В этот раз участниками стали более 30-ти первичных доноров, что очень радует. Мы постоянно ведём пропагандистскую работу, и наша главная задача – использовать все возможные каналы связи, чтобы каждый, кто готов помочь, узнал, как стать донором крови».

За два дня медики приняли 174 человека. В результате акции было заготовлено около 80 литров донорской крови, которая в ближайшее время поступит в медицинские учреждения региона для проведения сложных операций, помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и спасения тяжелобольных пациентов.

«Я совершил 41-ю донацию, - рассказал сотрудник электроцеха Смоленской АЭС Роман Фукс. - Всегда призываю близких и друзей преодолеть страх и стать донорами. Считаю, что это очень хорошее и нужное дело».

«В акции участвую с братом, вместе мы сдали кровь уже 11 раз, - рассказал машинист турбинного цеха Смоленской АЭС Николай Карпов. - Стать донорами нам посоветовали знакомые, которые сами не раз проходили через эту процедуру. В наше неспокойное время медицинским учреждениям очень нужна донорская кровь, и для нас быть донором – это по-настоящему почетно. Особенно хочется откликнуться и помочь, когда речь идет о людях с редкой группой крови».

Росту числа доноров способствует и создание более комфортных условий в МСЧ-135 ФМБА России. Благодаря записи на конкретное время исчезли очереди, а новые анатомические кресла в кабинете трансфузиологии помогают снизить физические и психоэмоциональные нагрузки на пациента.

Справка:

Проект «Пульсация», реализуемый в «Росатоме» с 2008 года, несколько раз в год проводит донорские акции, что является частью системной работы по развитию культуры донорства в атомной отрасли.

Участие сотрудников Смоленской АЭС в донорском движении полностью соответствует отраслевой социальной политике, для которой сохранение здоровья и спасение жизни людей являются не просто приоритетом, а фундаментальной ценностью, объединяющей все атомные города и предприятия.

