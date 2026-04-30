СмолГУ и московские вузы подготовят архитекторов и авиастроителей по сетевым программам

В Смоленской области будущие профессионалы могут пройти обучение по сетевым программам двух вузов, сообщает администрация региона. Партнёрство с московскими вузами реализует Смоленский государственный университет.

СмолГУ и Московский авиационный институт ведут приём по двум направлениям: «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» и «Самолёто- и вертолётостроение». Сейчас обучается более 100 человек, план набора на 2026 год — 50 студентов. Все студенты заключили целевые договоры со Смоленским авиационным заводом.

Градостроителей готовят вместе с Московским государственным строительным университетом — 17 студентов, в 2026 году планируют принять ещё 20 человек. ИТ-специалистов обучают с Высшей школой экономики — сейчас 45 студентов, в новом учебном году ждут ещё 27 первокурсников.

С 2026 года начнётся сетевая программа «Архитектура» совместно с Московским архитектурным институтом. СмолГУ прошёл аккредитацию и готовится принять 15 абитуриентов. Сетевые программы позволяют готовить кадры по актуальным специальностям и укрепляют кадровый потенциал региона.