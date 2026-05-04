Над Смоленской областью сбили три украинских беспилотника

В ночь на 4 мая и в утренние часы силами Воздушно-космических сил России над территорией Смоленской области уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Василий Анохин.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные службы.

Информация о том, на какие именно районы были нацелены беспилотники, не раскрывается. Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности: при обнаружении обломков БПЛА не приближаться к ним и звонить по номеру 112.