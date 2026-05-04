Смоленский губернатор подвёл итоги недели: капремонт, экзамены, Музей Сергеева и серебро «Славутича»

Фото: Правительство Смоленской области.

Глава региона Василий Анохин рассказал об основных событиях уходящей недели, сообщает Правительство Смоленской области.

На заседании попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» обсудили капремонт и переселение из аварийного жилья. В 2025 году план капремонта выполнили полностью, в этом году работы пройдут более чем в 1000 домах. До 2028 года заменят 555 лифтов в шести муниципалитетах. План по переселению за 2025 год перевыполнен на 31%, в этом году расселят ещё 42 тысячи квадратных метров.

На совещании с зампредом Правительства РФ Дмитрием Чернышенко обсудили подготовку к ГИА, летний отдых и ремонт школ. Основной период экзаменов начнётся 1 июня, их сдадут более 12 тысяч выпускников. Девятиклассники смогут сдавать только два предмета для поступления в колледжи по 25 специальностям. Летом школьников примут 192 лагеря, включая обновлённый «Орлёнок».

К 9 Мая в области отремонтируют 61 мемориал и воинское захоронение. Также к 100-летию скульптора Альберта Сергеева открыли Музей-мастерскую на проспекте Гагарина с более чем 400 экспонатами.

Хоккейный «Славутич» завоевал серебро Кубка Президента Беларуси, уступив в финале одну шайбу. Домашние матчи собрали более 45 тысяч зрителей. Наградили руководство клуба и самого ценного игрока сезона Дениса Синягина.