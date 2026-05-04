Смоленские спасатели за сутки потушили семь пожаров и оказали помощь при трёх ДТП

Фото из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пожарно-спасательные подразделения за минувшие сутки ликвидировали семь техногенных пожаров в Смоленске и области, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

В Смоленске горели дом в СНТ «Успех», хозяйственная постройка на Большой Нагорной, а также произошло подгорание пищи на улице Строгань — помощь спасателей не потребовалась. В области пожары зафиксированы в Гагаринском округе (бросовое строение в Величково), Вязьме (дом в СНТ «Коммунальщик» и две бесхозные постройки в деревне Горки), Починковском округе (неэксплуатируемое строение в деревне Липки) и Сафонове (квартира на улице Ковалева). В Ельне один раз выезжали на короткое замыкание — возгорания не было.

Произошло три ДТП. В Смоленске на улице Авиаторов столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, пострадавших нет. На трассе М-1 в Гагаринском округе столкнулись две легковушки, помощь потребовалась трём человекам. В Сафоновском округе на 298-м километре той же трассы столкнулись три автомобиля, пострадавших нет. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.