Мэр Смоленска подвёл итоги недели: запуск фонтанов, строительство теннисного центра и контроль за благоустройством

Фото: Администрация г. Смоленска.

Глава города Александр Новиков рассказал об основных событиях прошедшей рабочей недели, сообщает пресс-служба администрации Смоленска.

На общегородской планерке мэр поставил задачу коммунальным и ресурсоснабжающим службам быть в полной готовности, чтобы пройти без аварий и сбоев праздничные дни — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Все ответственные структуры переведены в режим повышенной готовности, назначены дежурные бригады.

На минувшей неделе глава города представил депутатам горсовета итоговый отчёт о работе администрации за 2025 год, а также выступил на форуме «Единой России» «Есть результат».

Новиков посетил строящийся теннисный центр на проспекте Гагарина — объект выходит на финишную прямую. Работы идут по графику, подрядчик завершает внутреннюю отделку и готовит основание на прилегающей территории. Летом центр сможет принять первых спортсменов.

1 мая в Смоленске запустили все городские фонтаны. Специалисты «Горводоканала» провели полный цикл подготовительных работ — очистили и промыли чаши, проверили насосное и электрооборудование. В этот же день мэр объехал общественные территории, где в этом году ведутся работы по благоустройству: осмотрел объекты в Реадовке, на улицах Бакунина и Соболева, во дворах. Накануне, 30 апреля, он провёл установочное совещание с подрядчиками, поставив чёткие задачи и обозначив сроки и требования к качеству.