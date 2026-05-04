Пьяного водителя, насмерть сбившего двух братьев в Темкинском районе, заключили под стражу

В Темкинском районе Смоленской области суд заключил под стражу 48-летнего жителя Московской области, подозреваемого в дорожной аварии, в которой погибли двое братьев в возрасте 19 и 11 лет, сообщает прокуратура региона. Мужчина останется под стражей до 1 июля 2026 года.

Трагедия произошла 1 мая 2026 года в вечернее время в селе Темкино на улице Лядное. Подозреваемый, находившийся за рулём автомобиля «Джили» в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух братьев, передвигавшихся на электросамокате. Дети скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Следственный орган возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Прокуратура Темкинского района контролирует ход расследования.