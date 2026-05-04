В Смоленской области стартовал второй этап «Диктанта здоровья» о питании и физкультуре

С 4 по 22 мая 2026 года Роспотребнадзор проводит второй тематический трек всероссийской санитарно-просветительской акции «Диктант здоровья» — «Движение – жизнь. Питаемся правильно», сообщает ведомство.

Проект реализуется в рамках коммуникационной стратегии «Санпросвет». Цель акции — сделать научно обоснованные знания о здоровье доступными для каждого жителя страны, от школьников до пожилых людей.

Второй этап посвящён физической активности, безопасности тренировок, профилактике травм, здоровому питанию и безопасности продуктов. Участники узнают, сколько минут в день нужно двигаться по нормам ВОЗ, как разминка спасает от травм, почему восстановление так же важно, как нагрузка, как привить детям любовь к движению, как составить сбалансированный рацион, где прячутся критически значимые нутриенты и чем они опасны, почему важен режим питания и что на самом деле значит «здоровое питание».

«Диктант здоровья» пройдёт в удобном онлайн-формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф. Каждый желающий сможет ответить на вопросы, увидеть правильные ответы с пояснениями экспертов и получить электронный сертификат участника. Также доступен очный формат в коллективах — необходимые материалы размещены на портале.

Материалы адаптированы для школьников, студентов, взрослых и родителей, а также для педагогов в качестве готового просветительского материала для уроков и классных часов. Акция поддержана проектом «Сибирская школа – территория здоровья» при участии Национального союза «Здоровье наших детей».