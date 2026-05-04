В Смоленской области до 10 мая работает горячая линия по профилактике клещевого энцефалита

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области с 27 апреля по 10 мая 2026 года организовало работу тематической горячей линии по профилактике клещевого энцефалита и инфекций, передающихся клещами, сообщает ведомство.

Специалисты Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» проконсультируют желающих по вопросам индивидуальной защиты от нападения клещей, действиям при присасывании, куда обращаться в случае положительного результата исследования клеща на энцефалит, об основных признаках болезни, а также о том, где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита.

Консультации проводятся по телефонам:

- единый консультационный центр: 8-800-555-49-43;

- отдел эпидемиологического надзора: 8-4812-30-47-96;

- консультационный центр ФБУЗ: 8-4812-64-60-26.

Телефоны территориальных отделов Управления размещены на официальном сайте ведомства.