НовостиПроисшествия4 мая 2026 7:56

В Сафоново на пожаре в однокомнатной квартире погиб 35-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В ночь на 4 мая в Сафонове произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Ковалева, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Сообщение о возгорании поступило в первом часу ночи. Пожарные расчёты прибыли через пять минут и оперативно ликвидировали открытое горение. В ходе тушения в однокомнатной квартире на первом этаже трёхэтажного дома обнаружено тело 35-летнего хозяина.

В результате пожала комната выгорела полностью, остальные помещения квартиры сильно повреждены огнём, лестничная клетка закопчена.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём самим погибшим. Обстоятельства уточняются.