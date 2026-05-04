В Вяземском районе завершилась Международная Вахта памяти: подняты останки 64 советских воинов

На Богородицком поле в Вяземском районе завершилась первая в новом полевом сезоне Международная Вахта Памяти, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России». В поисковой работе участвовали 529 бойцов из 52 отрядов России, Беларуси и Казахстана.

Совместными усилиями поисковики обнаружили и подняли останки 64 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Несколько медальонов уже прочитали, ещё пять записей направлены на экспертизу.

Руководитель регионального поискового движения Нина Куликовских назвала эту Вахту одной из самых трудных за почти 40 лет: постоянный ветер, снег, палатки сносило. Но за 11 дней удалось добиться хорошего результата.

Захоронение павших воинов прошло с соблюдением военных, гражданских и духовных традиций. На церемонию приехали родственники найденных бойцов. Внучка сибиряка-лейтенанта Александра Ерофеевского, которого нашли в конце апреля, рассказала, что родные долгие годы безуспешно пытались разыскать информацию о деде.

Секретарь реготделения «Единой России», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, чей отряд «Славяне» также участвовал в поиске, отметил, что на Богородицком поле покоятся почти четыре тысячи воинов, поднятых поисковиками, и эта цифра с каждым годом растёт. Депутат облдумы, ветеран СВО Егор Цыганов поблагодарил поисковиков за труд по увековечиванию памяти героев.