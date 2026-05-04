Руднянский округ подвел итог – как Народная программа меняла, меняет и будет менять жизнь округа

За пять лет Народная программа «Единой России» в Руднянском округе превратилась в конкретные объекты, которые ежедневно видят жители. В центре города появился обновлённый парк – с детскими площадками, сценой, прогулочными дорожками.

Та же история – с набережной. Её благоустройство стало частью системной работы по формированию комфортной городской среды. Сегодня это одно из самых посещаемых мест в Рудне.

Руднянский округ активно участвует в проекте партии «Культура малой Родины». По партийной линии и нацпроекту серьёзные изменения произошли в сельских домах культуры. Яркий пример – Березенский СДК. Здание, построенное ещё в 60-е годы, впервые за десятилетия получило полноценный капитальный ремонт.

Директор СДК Евгений Горбатенков подчеркнул, обновление было комплексным – заменены полы, окна, крыша, оборудованы сцена, зрительный зал, закуплены свет и звук.

«Здание ни разу не ремонтировалось с момента постройки. Сегодня это современное пространство, где работают народные коллективы, кружки. У нас занимается около 70 человек, и почти всегда полный зал – приходят семьи, дети, старшее поколение», – рассказал он.

Система образования также заметно обновилась. В Руднянской школе №2 отремонтировали кровлю и спортивный зал, а главное – открыли «Точку роста». Отметим, школа является базовой для проведения ЕГЭ для всего округа.

«У нас функционирует семь объединений – от 3D-моделирования и виртуальной реальности до LEGO-конструирования и промышленного дизайна. Занимается здесь порядка 150 детей. Конечно, такие условия мотивируют – дети хотят учиться, приходить в школу, развиваться», – рассказала заместитель директора по воспитательной работе Альбина Корбанкова.

«В основе всех решений, безусловно, лежит экономика. И Руднянский округ – хороший пример того, как даже небольшая территория может динамично развиваться. Здесь обрабатывается каждый участок земли – нет брошенных площадей, сохранена пашня. Мы видим устойчивый рост экономики и налоговых поступлений. А это ключевой показатель эффективности работы на местах» – сказал секретарь реготделения «Единой России», председатель Смоленской облдумы Игорь Ляхов.

Форум стал площадкой для выработки предложений в новую Народную программу – его вёл депутат облдумы от округа Евгений Максименко. Обсуждение шло по нескольким направлениям, в которых принимала участие заместитель председателя Правительства Смоленской области, министр финансов региона Инна Савина.

Жители округа предложили создать муниципальный центр с узкими специалистами: логопедами, дефектологами, психологами. Это должно решить проблему кадрового дефицита и повысить доступность помощи для детей, в том числе, с особенностями развития.

Еще одна инициатива – создать регионального центра проектирования, который будет заниматься разработкой проектно-сметной документации. Сегодня муниципалитеты часто зависят от коммерческих структур, что влияет и на сроки, и на стоимость проектов.

Серьёзный блок предложений касался инфраструктуры. Участники площадки «Территория для жизни» выступили за запуск отдельной программы модернизации очистных сооружений, увеличение финансирования коммунальной инфраструктуры и переход к полному циклу реализации проектов – от разработки до ввода объектов.

На площадке направления поддержки участников СВО речь шла о расширении мер помощи – от увеличения выплат на твёрдое топливо до упрощения доступа к медицинским и социальным услугам, а также о создании условий для трудоустройства.

В здравоохранении акцент сделали на кадрах: увеличение целевых мест, расширение программ «Земский доктор» и «Земский работник», повышение зарплат и привлечение специалистов в округа.

Молодёжная политика – ещё один крупный блок. Здесь предложения звучали об увеличении финансирования ремонта школ, учреждений допобразования, спортобъектов и о внедрении программ профориентации.

Звучали инициативы экономического характера – развитие выездной торговли в сельской местности, поддержка малого бизнеса через микрофинансовые механизмы, строительство жилья для работников сельского хозяйства.

О важности таких решений говорили и сами участники форума. Директор Шеровичского сельского Дома культуры Анна Митрофанова отметила, что формат площадок позволяет выработать реальные инициативы.

«Я впервые участвую в таком форуме, и впечатления очень положительные. В нашем округе действительно многое делается – и для жителей, и для работников культуры. Я сама много лет работаю в этой сфере и вижу изменения: ремонтируются дома культуры, появляются новые возможности для развития. Форум стал хорошей площадкой для общения с экспертами и выработки конкретных предложений. Мы обсудили множество вопросов. В частности, нашему округу необходим физкультурно-оздоровительный комплекс – это важно для жителей», – сказала она.

Депутат Госдумы Артём Туров отметил, что за два месяца удалось провести форумы во всех муниципалитетах региона, и это – масштабная работа по формированию новой Народной программы.

«Для нас Народная программа – это не просто документ, а дорожная карта, по которой мы работаем с 2021 года. Более 2,5 миллионов человек участвовали в её формировании, в том числе, жители Смоленской области. Благодаря этому мы смогли заложить эти инициативы в федеральный бюджет и реализовать их на практике», – подчеркнул парламентарий.

Отметим, региональное отделение «Единой России» провело такие форумы во всех муниципальных округах Смоленской области – город Смоленск станет завершающим. По итогам форумов «Есть результат!» будут выработаны предложения для внесения в новый документ Народной программы – их обсудят вместе с экспертами на итоговом региональном форуме, который состоится в Смоленске в начале июня.