В Смоленске высадили цветы и вывесили более 1200 флагов к 9 Мая

В преддверии Дня Победы в Смоленске начали украшать город. Во всех районах развешивают праздничные флаги, а на клумбах высаживают цветы. Особое внимание уделяют звезде Города-героя у Громовой башни — там цветы высаживают в знак вечной памяти и благодарности, сообщает администрация города.

В Заднепровском районе установили 120 новых кронштейнов на опоры освещения и повесили более 700 флагов. На мосту через Днепр появились стяги, а на разворотном кольце у Колхозной площади разместили четыре флаговые композиции в виде костра. Ещё 7 таких композиций установили в Ленинском районе. В Промышленном и Ленинском районах — более 500 флагов в каждом. Украшены центральные улицы и мосты.

Также приводят в порядок воинские захоронения, мемориалы и памятные знаки, посвящённые Великой Отечественной войне.