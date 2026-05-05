В Смоленской области «Бессмертный полк» вновь пройдёт в онлайн-формате

В преддверии Дня Победы в Смоленской области стартовала регистрация на участие в акции «Бессмертный полк», которая в этом году состоится в цифровом формате, сообщает администрация региона.

Заявку нужно подать до 6 мая включительно на официальном сайте или через мини-приложения в соцсетях. В личном кабинете необходимо загрузить фото и информацию о ветеране Великой Отечественной войны или труженике тыла. При желании фотографию можно отретушировать и сделать цветной. Все анкеты проходят многоуровневую модерацию с участием профессиональных историков — это гарантирует достоверность информации и защиту от фальсификаций.

Онлайн-шествие состоится 9 мая в 12:00 по местному времени. Первыми его увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, затем эстафета пройдёт через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится в Калининградской области.

Кроме того, по инициативе Общественной палаты Смоленской области в регионе продолжается акция «Стены памяти». Они работают в ТРЦ «Макси», Дворце спорта «Юбилейный» в Смоленске, а также в муниципальных округах. Каждый желающий может разместить портрет своего героя — участника Великой Отечественной войны или специальной военной операции. Акция продлится до 12 мая.

