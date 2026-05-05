В смоленской школе №1 на улице Соболева завершают штукатурные работы

Глава города Александр Новиков проконтролировал капитальный ремонт в школе №1 на улице Соболева, сообщает пресс-служба администрации Смоленска.

На данном этапе подрядчик завершает штукатурные работы в учебных кабинетах и коридорах — стены выравнивают и готовят под финишную отделку. Оконные блоки уже заменили. Активно ведутся работы по монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Параллельно идёт замена стропильной системы кровли и ремонт фасада здания.

Мэр обсудил с представителем подрядной организации все детали и ближайшие работы.