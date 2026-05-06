Смоленские пожарные выезжали на четыре пожара за минувшие сутки

Фото из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожарно-спасательные подразделения за минувшие сутки ликвидировали четыре техногенных пожара на территории Смоленской области, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. В 12:54 в деревне Гнездово Смоленского округа горели хозяйственная постройка и баня. В 13:35 в деревне Васильево Починковского округа загорелся легковой автомобиль. В 17:36 в деревне Грудинино Починковского округа горел частный дом с пристройкой. В 18:10 в деревне Владимировка Хиславичского округа горело неэксплуатируемое строение — повреждена кровля на площади 50 квадратных метров.