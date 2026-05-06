Четверо из семи: смоленские депутаты Госдумы попали в федеральный топ

До выборов в Госдуму - меньше года. Самое время посмотреть, как работают те, кто представляет Смоленскую область в парламенте прямо сейчас.

Чтобы разобраться, насколько активны и эффективны парламентарии от региона, коллеги с сайта АиФ-Смоленск обратились к интегральному рейтингу полезности депутатов от политологов Алексея Мартынова и Павла Данилина. Эксперты считали КПД народных избранников по четырём параметрам: народная поддержка, законодательная активность, медиаприсутствие и экспертные оценки с мест.

Из семи «смоленских» депутатов сразу четверо вошли в топ-50 - при общем составе Думы в 429 человек это весомо.

Лучший результат у Владислава Даванкова («Новые люди») - 16-е место, КПД 45,52. Его сильная сторона - медийность: цитируемость 11,08 - самая высокая в группе. Следом - Сергей Леонов (ЛДПР), 28-е место. У него обратная история: активность почти 11 баллов, но в инфопространстве он заметно тише. Алексей Чепа («Справедливая Россия») занял 32-ю строчку - за счёт рекордного народного рейтинга 9,43, несмотря на минимальную думскую активность. Замкнул полусотню Сергей Неверов («Единая Россия»): хорошие оценки экспертов и поддержка избирателей, но активность в зале заседаний - почти символическая.

Артём Туров, Николай Щеглов и Николай Иванов расположились на 144-м, 193-м и 361-м местах соответственно.

При этом политолог Владимир Слатинов предупреждает: рейтинг - инструмент полезный, но не абсолютный. Реальный критерий работы депутата - умение решать проблемы людей и продвигать интересы региона.