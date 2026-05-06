Суд частично отменил запрет на эксплуатацию смоленского ТЦ «Европа»

Промышленный районный суд Смоленска рассмотрел иск заместителя прокурора района к собственникам торгового центра «Европа» на улице Крупской, 43, сообщает объединённая пресс-служба судов Смоленской области. Прокурор требовал устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В декабре 2025 года суд наложил обеспечительные меры в виде приостановления эксплуатации всего ТЦ до устранения нарушений. Ответчики попросили отменить эти меры, представив расчёт пожарных рисков, согласно которому здание можно эксплуатировать в течение 8 часов.

Суд встал на сторону прокурора: оснований для снятия запрета на эксплуатацию основного здания (4 этажа с цокольным и мансардным) и продуктового магазина на первом этаже не усмотрели. Прокурор доказал, что в ТЦ не соблюдаются требования безопасности, что создаёт угрозу жизни и здоровью граждан. Однако суд частично удовлетворил ходатайство ответчиков и снял запрет на эксплуатацию пристроенных помещений, указанных в техплане здания.

Определение суда от 30 апреля 2026 года на момент публикации не вступило в законную силу.