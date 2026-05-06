В Смоленске 7 мая отключат холодную воду на 11 улицах

Фото из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В связи с ремонтными работами на городской водопроводной линии 7 мая с 9:30 до 17:00 будет отключено холодное водоснабжение на нескольких улицах и переулках, сообщает «Горводоканал».

Без воды останутся: 2-й Западный переулок (дома 1/19–23 и 4–12), улица 1-я Западная (1-А–21-Г и 2/17–10), улица 2-я Западная (1–31 и 2–38), улица 2-я Северная (21/2–27/13 и 10–20), улица 2-й Смоленский ручей (41, 45), Западный переулок, улица Ново-Свердловская, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Свердловские переулки (частично).

Организован подвоз воды, заявки принимаются по телефонам аварийно-диспетчерской службы: 8(4812)38-18-50, 70-50-61. После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды до завершения промывки сетей.