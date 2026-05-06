В смоленском «Губернском» 7 мая покажут спектакль о войне «Не покидай меня»

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы смоляне увидят спектакль «Не покидай меня» в исполнении Московского театра-студии под руководством народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского, сообщают организаторы.

Постановку по пьесе Алексея Дударева уже с успехом показали в Вязьме, Сафонове и Рославле. Завершающий спектакль состоится 7 мая в 19:00 на сцене Культурно-досугового центра «Губернский» в Смоленске. Продолжительность — 2 часа с антрактом, возрастное ограничение — 12+.

«Не покидай меня» — пронзительная история о девушках, чьи судьбы перечеркнула война, о том, как на передовой они продолжали жить, мечтать и любить наперекор смерти. Постановка — лауреат спецприза имени Бориса Васильева на фестивале «Золотой Феникс», вошла в лонг-листы премии «Золотая маска». Вход по пригласительным билетам, их можно получить в кассе «Губернского». Телефон для справок: 38-90-12.