«Поезд Победы» с танком Т-34 и «Катюшей» прибыл в Смоленск

В рамках патриотической акции «Поезд Победы — Дороги Памяти», приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на железнодорожный вокзал Смоленска прибыл тематический состав, сообщает администрация города. Ранее маршрут поезда прошёл через Ярцево, Сафоново и Вязьму.

Пассажирами поезда стали труженики тыла, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, дети войны, ветераны, железнодорожники, школьники и студенты.

В этом году в состав включены две платформы с военной техникой времён Великой Отечественной войны: танк Т-34, легендарная «Катюша», пулемёт «Максим», первый отечественный джип, грузовик-полуторка и самоходная установка ИСУ-152. У вокзала также организована выставка ретро-автомобилей.