Смоленский губернатор подвёл итоги недели: встреча с главой Сбербанка и празднование Дня Победы

Глава региона Василий Анохин рассказал об основных событиях прошедшей рабочей недели. Ключевым стало рабочая встреча с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом, сообщает Правительство Смоленской области.

На встрече обсудили строительство межвузовского кампуса «Гагарин» в Смоленске и совместные инициативы в рамках статуса Молодёжной столицы России – 2026. При поддержке Сбербанка планируют запустить проект для начинающих предпринимателей, где молодые участники под руководством наставников смогут развивать свои бизнес-идеи.

В смоленском филиале РАНХиГС прошёл круглый стол для ветеранов СВО, которые возвращаются к гражданской жизни. Участники образовательной программы «Герои СВОего времени» поделились с бойцами личным опытом адаптации и профессионального становления.

Смоленщина широко отметила 81-ю годовщину Победы. По традиции для ветеранов организовали персональные парады: только в Смоленске и Смоленском округе они прошли на 12 площадках. Главным событием стал торжественный марш на площади Ленина с участием парадных расчётов Военной академии войсковой ПВО. В Сквере Памяти Героев у Вечного огня почтили память защитников Отечества.