Мэр Смоленска подвёл итоги недели: празднование Дня Победы, ремонт школ и подсветка в Лопатинском саду

Глава города Александр Новиков рассказал об основных событиях прошедшей недели.

В преддверии Дня Победы областные и городские службы активно занимались уборкой улиц, парков и скверов, высадкой цветов и украшением города. В сквере Памяти Героев прошла акция «Телеграммы Победы» от студентов Всероссийского государственного университета юстиции. 1 мая вместе с председателем горсовета Анатолием Овсянкиным встретили частицу Вечного огня, доставленную из Москвы. 6 мая в Смоленске, Ярцеве, Сафонове и Вязьме встречали «Поезд Победы».

Мэр проконтролировал ремонт в школе №1 на улице Соболева: подрядчик завершает штукатурные работы, монтирует системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, заменяет стропильную систему кровли и ремонтирует фасад. Приступили к ремонту концертного зала в ДК «Шарм», фонтан на прилегающей территории планируют запустить к началу июня.

На входе в Лопатинский сад, в сквере Клименко, появилась подсветка деревьев.