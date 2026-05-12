Смолянка выиграла грант 500 тыс. руб. и открыла школу коммуникации

Смолянка выиграла грант 500 тысяч рублей по программе «Первый старт» и открыла школу коммуникации. Программа «Первый старт» остаётся одним из ключевых инструментов поддержки начинающих предпринимателей в Смоленской области, сообщает администрация региона. Размер гранта — до 500 тысяч рублей на открытие собственного дела. За время реализации мерой поддержки воспользовались более 330 предпринимателей.

Одна из них — Ирина Кожурова, специалист с многолетним опытом в сфере коммуникаций, за плечами которой более 120 интервью с предпринимателями, блогерами, путешественниками и общественными деятелями. Она прошла обучение в центре «Мой бизнес», выиграла грант и реализовала проект — школу коммуникации «Хорошо сказано!» на Карачевском переулке в Смоленске.

Здесь обучают навыкам публичных выступлений, ведения переговоров, самопрезентации и импровизации. Сейчас в школе занимается 28 человек, есть детская группа. Всего через мероприятия школы прошли уже более 100 человек. В регионе действует комплекс мер поддержки МСП, включая образовательные программы, финансовую помощь и налоговые льготы.