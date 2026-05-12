НовостиОбщество12 мая 2026 5:57

Молодёжный центр «Витамин» капитально отремонтируют в Вязьме по нацпроекту

Фото: Правительство СО.

Смоленск в этом году носит звание Молодёжной столицы России – 2026. Новую жизнь получит молодёжный центр «Витамин» в Вязьме, сообщает Правительство региона. Проект реализуется при поддержке правительства области и благодаря участию округа в программе «Регион для молодых» нацпроекта «Молодёжь и дети».

Ремонтные работы в здании центра на улице Ленина, 54, стартовали в апреле и идут по графику. Строители демонтируют стены, перегородки, двери, полы и старые коммуникации. В центре появятся коворкинг, медиастудия, трансформируемый конференц-зал, зона для молодых семей с детьми, пространство психологической разгрузки. Также в этом году отремонтируют молодёжное пространство в Гагарине.

Ранее смолянка выиграла грант 500 тыс. руб. и открыла школу коммуникации. Программа «Первый старт» остаётся одним из ключевых инструментов поддержки начинающих предпринимателей в Смоленской области (подробнее).