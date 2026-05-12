В Смоленской области двух организаторов незаконной миграции приговорили к 6 годам колонии

Руднянский районный суд приговорил двух граждан сопредельного государства к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за организацию незаконного въезда иностранцев в Россию, сообщает УФСБ России по Смоленской области. Общая сумма конфискованного у них имущества составила 1 880 000 рублей.

В апреле 2025 года злоумышленники за деньги помогли группе из пяти мигрантов перейти границу вне официальных пунктов пропуска. Один привёз их на машине к приграничной зоне, другой заранее проверил маршрут, чтобы не попасться пограничникам. Иностранцев отправили вдоль железной дороги в сторону России, но их задержали сотрудники ФСБ и погранслужбы.

Против мужчин возбудили уголовное дело. Суд признал обоих виновными. Приговор пока не вступил в законную силу.