НовостиОбщество12 мая 2026 7:42

Смолянина приговорили к 8 годам строгого режима за убийство знакомого во время пьяной ссоры

Источник:kp.ru

Промышленный районный суд Смоленска приговорил 51-летнего местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за то, что он во время пьяной ссоры задушил и избил своего приятеля, сообщает прокуратура Смоленской области.

Всё случилось 12 января 2026 года в квартире на улице Кирова. Мужчины распивали спиртное и поссорились из-за зарплаты. Подсудимый схватил 53-летнего знакомого за горло и начал душить, одновременно нанося другой рукой не меньше шести ударов по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В суде смолянин полностью признал вину и раскаялся. Приговор пока не вступил в законную силу.