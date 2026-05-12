Участок дороги в Руднянском округе отремонтируют по нацпроекту

Фото: Смоленскавтодор.

В 2026 году в Руднянском муниципальном округе запланирован ремонт дороги Рудня – Любавичи – Волково. Работы затронут участок длиной 5,2 километра, который проходит через деревню Березино, сообщает Правительство Смоленской области.

Эта дорога ведёт к туристическим объектам: Смоленскому государственному музею-заповеднику, дому-музею Михаила Егорова и Двору династии Шнеерсонов. Ремонт повысит безопасность и комфорт для местных жителей, а также создаст удобные условия для туристов.

Читай также:

Смолянка выиграла грант 500 тыс. руб. и открыла школу коммуникации. Программа «Первый старт» остаётся одним из ключевых инструментов поддержки начинающих предпринимателей в Смоленской области (подробнее).