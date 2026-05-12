За неделю смоленская скорая 629 раз выезжала на высокое давление

Бригады скорой медицинской помощи Смоленской области за прошедшую неделю выполнили 3812 выездов к пациентам. Из них 405 — к детям, 1404 человека доставлены в больницы, сообщает региональная служба скорой помощи.

Чаще всего медики выезжали на повышение артериального давления — 629 раз. На ОРВИ — 141 вызов, из них 88 к детям. Зафиксировано 19 вызовов на инфаркты, 105 — на инсульты, 32 — на ДТП, 19 — на отравления, 16 — на пожары. Ещё 93 раза скорая выезжала к пациентам в состоянии алкогольного опьянения.

