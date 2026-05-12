«Новые люди» провели в Смоленске масштабную ярмарку

Фото: "Новые люди" ВКонтакте.

8 мая на территории Индустриального парка «Бахус» состоялось мероприятие партии, которое объединило любителей винтажа, ремесленного творчества, живой музыки и образовательных форматов. Пространство парка на 3 часа превратилось в открытую площадку для общения, покупок и обмена идеями.

В рамках события работали несколько тематических зон. Одной из центральных стала зона барахолки, где все желающие могли приобрести винтажные вещи: посуду, одежду, игрушки, книги, пластинки, советскую технику и другие предметы со своей уникальной историей.

Отдельное внимание участников события привлекла зона ремесленников. Здесь были представлены изделия ручной работы: одежда, аксессуары, предметы интерьера и вкусные угощения. Площадка не только познакомила всех желающих с локальными брендами, но и стала местом поддержки малого бизнеса в регионе.

Также на мероприятии работала зона лектория. Приглашённые эксперты рассказали о важных изменениях на рынке труда и поделились практическими рекомендациями по эффективному руководству командой.

Кроме этого, на протяжении всего дня атмосферу события дополняли выступления артистов проекта партии — «Голос города». Молодые музыканты исполнили свои авторские композиции и каверы на известные песни.

Яркой изюминкой мероприятия стала выставка ретроавтомобилей. Жёлтый и оранжевый «Москвичи» оказались одной из точек притяжения для создания фотографий на память.

«Для нас важно, чтобы такие события объединяли молодёжь, помогали развиваться малому бизнесу и создавали комфортное пространство для общения, творчества и отдыха — в том числе для старшего поколения», — отметила руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Ксения Мельникова.