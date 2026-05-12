Смолянин Артём Корнюченков выжил после атаки HIMARS и заново учился ходить в госпитале

Артём Корнюченков родился в Смоленске в 1997 году, учился в школе №19, увлекался баскетболом и спортивной стрельбой. После срочной службы в железнодорожных войсках остался по контракту. С апреля 2022 года участвовал в спецоперации, восстанавливал мост через Оскол в Купянске под постоянными обстрелами.

Летом подразделение попало под массированный удар HIMARS. Артём получил тяжёлые ранения: переломы обеих ног и бедренных костей. Полгода лечился в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии. Заново учиться ходить помогали врачи и будущая жена Ева. Пара поженилась прямо в госпитале.

Офицер больше не мог вернуться на передовую, но остался служить в военкомате. В августе 2025 года уволился, а после его избрали депутатом Смоленского горсовета. Сейчас Артём проводит уроки мужества в школах, занимается поисковой работой и адаптивным спортом, растит сына Ярослава. Он награждён орденом Мужества.