НовостиОбщество13 мая 2026 4:49

Смоленск вошёл в число самых популярных городов для поездок с детьми на День Победы

Фото Правительство СО.

Российский союз туриндустрии назвал Смоленск одним из рекомендуемых направлений для семейных поездок на 9 мая, сообщает Правительство Смоленской области. За последние четыре года спрос на военно-патриотический туризм вырос на 40–50 процентов.

Семьи всё чаще выбирают интерактивные форматы: квесты, исторические реконструкции, аудиоспектакли и иммерсивные экскурсии. Вместе с Волгоградом, Тулой, Санкт-Петербургом, Москвой, Ржевом, Мурманском и Севастополем эксперты назвали Смоленск. Город-герой предлагает гостям уникальную возможность прикоснуться к живой истории: от легендарной крепостной стены до мемориалов и музейных комплексов. Специалисты советуют сочетать экскурсии с отдыхом на природе и ремесленными мастер-классами.