Курсанты программы «Герои СВОего времени. Смоленск» готовятся к четвёртому модулю обучения

Заключительный очный модуль стартует 15 мая. Участникам предстоит прослушать лекции от представителей смоленского филиала Президентской академии и Правительства Смоленской области, а также сдать экзамен. Летом курсанты защитят дипломные работы.

Подготовка к итоговому испытанию идёт ежедневно. По инициативе курсанта Владимира Степаненко в смоленском филиале РАНХиГС прошёл круглый стол для ветеранов СВО, которые возвращаются к гражданской жизни и проходят профессиональное самоопределение. Участник Павел Костин стал одним из организаторов регионального конкурса видеоклипов «Хочу с тобой в профессию» для популяризации рабочих специальностей. Иван Карташев организовал в Рославле турнир-фестиваль по хоккею «Ледовое побоище», а курсант Андрей Боедов занимается подготовкой патриотического фестиваля «Богатырская застава», который состоится 28 мая в КВЦ имени Тенишевых.

Образовательная программа является аналогом проекта «Время героев» по инициативе президента Владимира Путина. Общественный совет программы возглавляет губернатор Василий Анохин, он же стал наставником для одного из участников.

