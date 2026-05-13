Более 84 тысяч смолян уже выбрали объекты для благоустройства в 2027 году

С 21 апреля по 12 июня в Смоленской области проходит голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Правительство Смоленской области. Жители сами определяют, какие парки, скверы и пешеходные зоны преобразятся в первую очередь.

В этом году на голосование вынесено 42 проекта в 11 муниципальных образованиях: Вяземском, Рославльском, Ярцевском, Сафоновском, Гагаринском, Дорогобужском, Починковском, Руднянском, Смоленском округах, а также в Смоленске и Десногорске. Свой выбор уже сделали более 84 тысяч жителей области. Участвовать могут граждане старше 14 лет. Проголосовать можно на платформе, в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или у волонтёров на общественных территориях.

