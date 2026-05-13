Смоленский завод «Дорогобужкотломаш» инвестировал 4 млрд. руб в расширение производства

Фото: Правительство Смоленской области.

Предприятие начало отгрузку новых водогрейных котлов серии «Смоленск-58,2», которые уже установили в Москве и Подмосковье, сообщает Правительство Смоленской области. Котлы ДКМ используют для отопления каждый четвёртый житель России, включая Донецкую и Луганскую народные республики. Оборудование также поставляют в Казахстан и Узбекистан.

Новая модель котла отличается компактностью, сниженной металлоёмкостью и высокой газоплотностью. Она работает на природном газе и лёгком жидком топливе. Сейчас завод изготавливает четыре котла для Костромской области.

С 2020 года предприятие вложило в развитие около 4 миллиардов рублей. В этом году планируют открыть новый цех площадью около 5 тысяч квадратных метров.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что более 84 тысяч смолян уже выбрали объекты для благоустройства в 2027 году. Голосование проходит до 12 июня на платформе, в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или у волонтёров.