В Смоленской области до вечера продлятся грозы и ветер с порывами до 17 м в сек.

С 14:00 до 16:00 13 мая и до конца суток, а также ночью 14 мая в регионе ожидаются грозы и усиление ветра, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Порывы могут достигать 12–17 метров в секунду.

Возможны падения деревьев и слабо закреплённых конструкций, обрывы линий электропередачи, ухудшение видимости на дорогах. Спасатели рекомендуют держаться подальше от всего, что может упасть или быть сорвано ветром, не парковать машины под деревьями, во время грозы избегать открытых пространств и водоёмов. Водителям нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. При происшествиях звоните 101.

