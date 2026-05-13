Пассажиропоток на автобусах в Смоленской области вырос на 5,4 процента

Фото: из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ежедневно автобусы в Смоленской области перевозят больше 100 тысяч человек. Спрос на автобусные перевозки в первом квартале 2026 года вырос на 1,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Смолстат. Всего за три месяца автобусы перевезли 10,4 миллиона пассажиров.

Больше всего — 8,5 миллиона человек, или 82 процента от общего числа — пришлось на перевозчиков Смоленска. В городском, пригородном и междугородном сообщении пассажиропоток вырос на 5,4 процента.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что телефонные мошенники звонят пожилым смолянам, представляются сотрудниками администрации и под видом награждения медалями выманивают личные данные, в том числе СНИЛС.