Холодную воду отключат 14 мая на двух улицах в центре Смоленска

Фото из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В связи с переключением потребителей на новую водопроводную линию 14 мая с 9 до 18 часов без воды останутся жители домов на улице Кашена и площади Желябова, сообщает «Горводоканал».

Под отключение попадают дома на улице Кашена: 1а, 2, 3, 3/1, 3а, 5, 5а, 6, 6-а, 8, 8а, 10а, а также дом 1 на площади Желябова.

На время работ организован подвоз воды. Заявки принимают по телефонам аварийно-диспетчерской службы: 8(4812)38-18-50 и 70-50-61. После окончания работ качество воды может временно ухудшиться — до тех пор, пока не промоют водопроводные сети.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в первом квартале 2026 года автобусы в Смоленской области перевезли 10,4 миллиона пассажиров — это на 1,3 процента больше, чем годом ранее. Ежедневно автобусами пользуются больше 100 тысяч человек.