В Смоленской области построят новый ФОК в Демидове и бассейн в Вязьме в 2026 году

В регионе продолжают создавать новые спортивные объекты. На заседании Правительства обсудили развитие спортивной инфраструктуры. Так, в 2025 году в области открылись 8 новых площадок для сдачи нормативов ГТО и 4 современных «умных» спортобъекта: физкультурно-оздоровительные комплексы в Ельне и посёлке Красный, фиджитал-центр в Смоленске и открытая площадка в Монастырщине.

В 2026 году появятся ещё 7 площадок ГТО, новый ФОК в Демидове, три открытых комплекса, модульный зал для единоборств в Рославле. Также завершится строительство бассейна в Вязьме, центра настольного тенниса в Смоленске, семейного комплекса «Термолэнд-Дельфин» и капитальный ремонт ФОКа на улице Попова — его полностью приспособят для адаптивного спорта. Работы идут при поддержке Минспорта России и социально ответственного бизнеса. Губернатор Василий Анохин назвал создание доступной спортивной среды одним из главных приоритетов области.