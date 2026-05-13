Число преступлений в Смоленской области за четыре месяца снизилось почти на 14 процентов

С января по апрель 2026 года в регионе зарегистрировали 3508 преступлений — это на 13,8 процента меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает прокуратура Смоленской области.

Количество мошенничеств сократилось на треть (607 преступлений, минус 34,7 процента). Кражи составили 1349 случаев (минус 2,5 процента), из них угонов транспортных средств — всего 5 (минус 64,3 процента). Разбойных нападений зарегистрировано 2 (плюс 100 процентов), грабежей — 36 (минус 16,3 процента), хулиганств — 4 (минус 42,9 процента).

Преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий стало на 31,3 процента меньше (997 случаев). В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировали 287 преступлений — снижение на 34,2 процента.

Нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспорта установлено 20 (минус 51,2 процента), из них 6 — со смертельным исходом (минус 54,5 процента). При этом число преступлений в общественных местах немного выросло — на 3,1 процента (всего 1205).

