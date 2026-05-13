Смоленских учителей приглашают на Всероссийский форум классных руководителей в Москве

С 29 сентября по 1 октября в Москве на площадке Национального Центра «Россия» в шестой раз пройдёт Форум классных руководителей, сообщает Правительство Смоленской области. Принять участие могут действующие классные руководители и кураторы групп в системе среднего профессионального образования .

Заявки принимаются до 31 мая на специальной платформе в соцсети «ВКонтакте». Конкурсный отбор включает несколько этапов: анкетирование, тестирование по теории и методике воспитания, проверку ценностно-смысловых компетенций и видеовизитку на тему «Моя воспитательная практика» .

Посол Форума от Смоленской области Василий Гусаров отметил, что участие даёт возможность раскрыть свой потенциал, перенять новые идеи, найти единомышленников и друзей из разных регионов, а также получить ценный опыт прохождения профессионального отбора . Организатор форума — Фонд гуманитарных проектов при поддержке Минпросвещения РФ по поручению президента России .