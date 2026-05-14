Сезон клещей в Смоленской области пошёл на рекорд: за неделю укушенных стало в 4 раза больше

За последнюю неделю в больницы обратились 84 человека, из них 32 ребёнка. Всего с начала года клещи покусали уже 210 жителей области, сообщает Управление Роспотребнадзора по Смоленской области.

Из 55 исследованных клещей в 9 случаях нашли возбудителя болезни Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз), в 4 — возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза, в одном — возбудителя моноцитарного эрлихиоза. Клещевой энцефалит региону пока не грозит: Смоленская область не эндемична по этому заболеванию. Но риск есть при поездках в другие регионы.

Сезон активности клещей продлится до октября. Они живут в траве, не падают с деревьев, прицепляются к одежде и ползут вверх, ища открытый участок кожи. Спасает от них закрытая светлая одежда, репелленты и тщательный осмотр после прогулки. При выезде в эндемичные по энцефалиту регионы нужна прививка.

