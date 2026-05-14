Над Смоленской областью сбили 14 украинских беспилотников

ВСУ снова попытались атаковать регион. Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 14 дронов, сообщил губернатор Василий Анохин.

Угроза новых атак сохраняется, системы ПВО готовы к отражению ударов, сказал глава региона.

Власти напоминают: в области действует запрет на публикацию информации о последствиях атак и работе ПВО. При обнаружении обломков беспилотника не приближайтесь к ним и звоните по номеру 112.

