Борщевик, шашлыки и бегемот в огороде: за что смоленских дачников штрафуют в 2026 году

Дачный сезон в разгаре, а вместе с ним - обновлённый список правил, за нарушение которых владельцам участков придётся раскошелиться. Часть ограничений появилась в этом году, часть работала и раньше, но о ней мало кто помнит. Разбираем всё по порядку - без занудства, но по делу.

Зелёный враг у забора: новые требования по борьбе с инвазивными растениями

С 1 марта 2026 года в Земельном кодексе появились поправки, которые касаются каждого собственника участка. Теперь бороться с опасными инвазивными - то есть чужеродными - растениями обязаны все, а не только те, кому не повезло с соседями.

Главный фигурант этого списка - борщевик Сосновского. Растение хорошо известное: разрастается молниеносно, оставляет химические ожоги на коже и превращает ухоженные сотки в непролазные заросли. Но борщевиком дело не ограничивается. В апреле региональное правительство утвердило полный перечень для Смоленской области: в него вошли золотарник гигантский и канадский, клён ясенелистный, люпин многолистный, недотрога железконосная, рейнутрия японская, элодея канадская и эхиноцистис лопастный.

Бороться с ними закон разрешает тремя способами: косить и выкапывать вручную, применять агротехнические методы или обрабатывать разрешёнными гербицидами.

Юрист Александр Неклюдов в интервью сайту АиФ-Смоленск пояснил важный нюанс: штрафуют не за само наличие растения на участке, а за бездействие - то есть за то, что собственник никаких мер не принимает. Главное - сохранять доказательства войны с растениями, например, чеки на гербициды.

Если же предписание уже выписано и проигнорировано, последствия могут быть серьёзнее штрафа. Земли, которые не обрабатываются более трёх лет, могут изъять. Прецеденты есть: в апреле у жительницы Вяземского района забрали 58 га, заросших сорняками и кустарником - несмотря на неоднократные предупреждения от Россельхознадзора.

Размер штрафа по ст. 8.7 КоАП РФ: от 20 000 до 50 000 рублей для физических лиц. Первый раз, как правило, ограничиваются предупреждением.

Хлам у забора и дым над участком: что считается нарушением

Одиночный пакет со скошенной травой у ворот - это ещё не повод для штрафа. Но если больше половины участка занято старыми досками, ржавым металлоломом, мешками с отходами и прочим мусором, не связанным с нормальной хозяйственной деятельностью, претензии контролирующих органов вполне вероятны. Штраф - от 2 000 до 3 000 рублей.

Мусор нужно вывозить на специальные площадки. Часть его можно сжечь прямо на участке - но здесь есть чёткие правила.

Сжигать запрещено пластик, резину, покрышки и любые материалы, выделяющие токсичные вещества при горении. Ветки, трава и другие органические отходы - можно, но только в металлической ёмкости без прогаров и повреждений. Расстояние от бочки до построек - не менее 7,5 метра, до хвойного леса - не менее 50 метров, до лиственных насаждений - не менее 15 метров. Легковоспламеняющиеся жидкости должны быть убраны подальше.

После того как огонь потушен, бочку заливают водой или засыпают песком и накрывают металлическим листом - так требует смоленское управление МЧС России.

С шашлыками всё немного проще, но тоже с условиями. Мангал ставят не ближе 5 метров от построек, вокруг в радиусе двух метров убирают сухую траву, рядом держат ведро с водой или песком. При сильном ветре от жарки лучше отказаться или перенести её в закрытую оборудованную зону.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ): от 5 000 до 15 000 рублей в обычный период и до 20 000 рублей - в период действия особого противопожарного режима.

Кстати, именно сейчас такой режим введён на территории Смоленского муниципального округа. Это значит, что там сжигать мусор и жарить шашлыки на дачных участках нельзя до отмены ограничений.

Три сюрприза, о которых мало кто знает

Помимо очевидных ограничений, есть и такие, которые ставят дачников в тупик.

Мойка автомобиля на участке. Казалось бы, в чём проблема? Тем не менее это нарушение, и штраф за него - до 3 000 рублей.

Скважина без лицензии. Самовольно пробурить скважину на воду нельзя - это требует оформления. За незаконную скважину предусмотрен штраф до 5 000 рублей.

Экзотические животные без разрешения. Отдельная статья - для тех, кто решил завести на даче что-то нестандартное. Бегемот, крокодил или другое «запрещённое» животное без соответствующего разрешения обойдётся владельцу в 1 500 – 3 000 рублей плюс конфискация питомца.

Большинства штрафов избежать несложно: достаточно знать правила и не откладывать дела на потом. Тот же борщевик куда проще скосить в мае, чем объяснять инспектору в августе, почему он до сих пор стоит выше забора.